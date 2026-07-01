Си Дзинпин: ККП ще продължи пътя към национално възраждане, обединение и модернизация на Китай

Днес в Пекин се проведе тържествено събрание по случай 105-ата годишнина от основаването на Китайската комунистическа партия. По време на събитието генералният секретар Си Дзинпин връчи ордени „1 юли" на изявени членове на партията и произнесе важна реч.

В нея той заяви, че през изминалите 105 години ККП неизменно се придържа към своята първоначална мисия – да работи за щастието на китайския народ и за възраждането на китайската нация. По думите му партията задълбочено анализира тенденциите в световното развитие и точно отчита промените в основните обществени противоречия на различните исторически етапи.

ККП обединява и ръководи хората от всички етнически групи в Китай в продължителна борба, като постига значими резултати в новодемократичната революция, социалистическата революция и изграждането, реформите и отварянето към света, както и в процеса на социалистическата модернизация в новата епоха. „Тези постижения представляват велик исторически епос, създаден от китайския народ през хилядолетната история на нашата нацията", посочи Си Дзинпин.

В речта си той засегна и развитието на Хонконг и Макао, като подчерта, че дългосрочният просперитет и стабилност на двата специални административни района са неразделна част от великото възраждане на китайската нация.

Китай ще продължи последователно да прилага принципите „една държава, две системи" и политиката на патриотично управление на Хонконг и Макао, като същевременно запази високата степен на автономия на двата района. Страната ще подкрепя тяхното икономическо и социално развитие и по-активното им участие в процеса на национално развитие.

Си Дзинпин обърна специално внимание и на ролята на младото поколение, като подчерта, че младите хора са основна движеща сила за осъществяването на великото възраждане на китайската нация. Той призова партията да полага повече грижи за младежите, да ги подкрепя и да създава условия за тяхното развитие. В същото време той насърчи китайската младеж да си поставя високи цели, да поема отговорностите на своето време и да свързва личното си развитие с развитието на страната и обществото.

По отношение на тайванския въпрос Си Дзинпин заяви, че постигането на пълно национално обединение е историческа задача, към която ККП неизменно се стреми, както и общ стремеж на всички китайци.

„Трябва да се придържаме към принципа за „един Китай" и „Консенсуса от 1992 г.", да обединим широки кръгове от тайвански сънародници, да задълбочим обмена и сътрудничеството между двете страни на Тайванския проток и процеса на интегрирано развитие. Трябва решително да се противопоставим на сепаратистките сили, подкрепящи независимостта на Тайван, както и на намесата на външни сили, и твърдо да продължим делото за национално обединение", заяви Си Дзинпин.

В заключение той отбеляза, че 105-годишната история на ККП е повод за гордост, но партията не трябва да изпада в самодоволство или да спира развитието си. По думите му до средата на този век Китай трябва да изгради всестранно модерна социалистическа държава.