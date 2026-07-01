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Любовницата, а не жената на украинския олигарх Ермоалев, е с откъснати крака при взрива в Монако

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Анна Насобина се бори за живота си. Снимка Фейсбук Анна Насобина

Жената, която загуби и двата си крака при предполагаем опит за покушение срещу украински олигарх, се смята, че е била любовницата на жертвата. Първоначалната информация сочеше, че това е съпругата на Вадим Ермолаев, но тя се оказа жива и здрава. Грешката идва от факта, че и двете жени се казват Анна.

46-годишната любовница Анна Насобина е с откъснати  крака след експлозия в жилищна сграда в Монако, като се смята, че целта на атаката е била 58-годишният олигарх Ермолаев. Тя в момента се бори за живота си в болница, пише "Дейли мейл".

Насобина, чийто 13-годишен син с Ермолаев също е ранен при нападението, сега се бори за живота си в интензивно отделение в болница - както и нейният приятел.

Първоначалните съобщения предполагаха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, Анна, на 56 години, майка на другите му четири деца.

Но сега се оказа, че той всъщност е бил с дългогодишната си любовница, живеещата в Лондон Носабина.

Съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, заяви пред украинската държавна медия Suspline: „В момента сме в състояние на силен стрес и активно сътрудничим с разследването и правоохранителните органи."

Анатолий Шарий, украински политически блогър, написа: „По време на експлозията с Ермолаев не е била съпругата му. Ермолаев беше с любовницата си, Анна Насобина. Тя е с него от дълго време. Имат общо дете от 13 години. Тази жена загуби краката си и е на ръба на живота и смъртта."

Насобина е дъщеря на бившия първи заместник-държавен прокурор на Днепропетровска област

В доклада на Suspline се посочва: „Официалната съпруга на бизнесмена Вадим Ермолаев, близо до чиято [жилищна] сграда в Монако е станала експлозия вечерта на 29 юни, не е пострадала и е била физически на друго място.

„От свои източници в правоохранителните органи, Suspline научи, че другата жена е в тежко състояние."

Насобина, която е описана като „законна съпруга" на магната, е родом от Днепър в Украйна.

Тя е дъщеря на бившия първи заместник-държавен прокурор на Днепропетровска област.

Насобина е учила право в Днепропетровския национален университет, след което е завършила Международен институт по мениджмънт, преди да се премести в Лондон.

Тя е съосновател на Club Éclectique, частно дружество за членове и литературно изкуство, регистрирано на Оксфорд Стрийт със свързан офис в Монако. Създадено е през 2016 г.

Законната съпруга на Ермолаев заяви пред украинската държавна медия „Суспилне":

„В момента сме в състояние на силен стрес и активно съдействаме на разследването и правоохранителните органи."

Анна Насобина се бори за живота си. Снимка Фейсбук Анна Насобина
Полиция на мястото на взрива. Снимка Ройтерс
Анна Насобина се бори за живота си. Снимка Фейсбук Анна Насобина
Полиция на мястото на взрива. Снимка Ройтерс
Анна Насобина се бори за живота си. Снимка Фейсбук Анна Насобина
Полиция на мястото на взрива. Снимка Ройтерс

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