Любовницата, а не жената на украинския олигарх Ермоалев, е с откъснати крака при взрива в Монако

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Жената, която загуби и двата си крака при предполагаем опит за покушение срещу украински олигарх, се смята, че е била любовницата на жертвата. Първоначалната информация сочеше, че това е съпругата на Вадим Ермолаев, но тя се оказа жива и здрава. Грешката идва от факта, че и двете жени се казват Анна.

46-годишната любовница Анна Насобина е с откъснати крака след експлозия в жилищна сграда в Монако, като се смята, че целта на атаката е била 58-годишният олигарх Ермолаев. Тя в момента се бори за живота си в болница, пише "Дейли мейл".

Насобина, чийто 13-годишен син с Ермолаев също е ранен при нападението, сега се бори за живота си в интензивно отделение в болница - както и нейният приятел.

Първоначалните съобщения предполагаха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, Анна, на 56 години, майка на другите му четири деца.

Но сега се оказа, че той всъщност е бил с дългогодишната си любовница, живеещата в Лондон Носабина.

Съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, заяви пред украинската държавна медия Suspline: „В момента сме в състояние на силен стрес и активно сътрудничим с разследването и правоохранителните органи."

Анатолий Шарий, украински политически блогър, написа: „По време на експлозията с Ермолаев не е била съпругата му. Ермолаев беше с любовницата си, Анна Насобина. Тя е с него от дълго време. Имат общо дете от 13 години. Тази жена загуби краката си и е на ръба на живота и смъртта."

Насобина е дъщеря на бившия първи заместник-държавен прокурор на Днепропетровска област

В доклада на Suspline се посочва: „Официалната съпруга на бизнесмена Вадим Ермолаев, близо до чиято [жилищна] сграда в Монако е станала експлозия вечерта на 29 юни, не е пострадала и е била физически на друго място.

„От свои източници в правоохранителните органи, Suspline научи, че другата жена е в тежко състояние."

Насобина, която е описана като „законна съпруга" на магната, е родом от Днепър в Украйна.

Тя е дъщеря на бившия първи заместник-държавен прокурор на Днепропетровска област.

Насобина е учила право в Днепропетровския национален университет, след което е завършила Международен институт по мениджмънт, преди да се премести в Лондон.

Тя е съосновател на Club Éclectique, частно дружество за членове и литературно изкуство, регистрирано на Оксфорд Стрийт със свързан офис в Монако. Създадено е през 2016 г.

Законната съпруга на Ермолаев заяви пред украинската държавна медия „Суспилне":

„В момента сме в състояние на силен стрес и активно съдействаме на разследването и правоохранителните органи."