Най-малко 6 са загинали при пожар в жилищен блок в Антверпен (Видео)

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Най-малко 6 загинали при пожар в жилищен блок в белгийския град Антверпен.

Той избухна в 10:00 часа тази сутрин в 10-етажен жилищен блок на August Vermeylenlaan на левия бряг на Антверпен. Няколко души са тежко ранени, а пожарникари търсят още пострадали.

„Нашият екип с дронове също е на място и получаваме помощ от съседните пожарни и аварийни служби", каза говорител на пожарната пред VRT.

Кметът на Антверпен Елс ван Дусбург е на мястото на инцидента.

Пожарната служба помоли хората да избягват района, докато операцията им е в ход. Изпратено е и предупреждение, с което се иска хората да държат прозорците и вратите си затворени.

Говорителят на полицията Ким Бастиенс говори за много жертви; смята се, че пожарът е започнал на партера.

„Пожарът е отнел много жертви: най-малко шест души са загинали, а има и редица хора със сериозни и леки наранявания", каза говорителят на полицията Ким Бастиенс. „Пожарната служба все още издирва други възможни жертви, но е трудно да се прецени колко хора са били вкъщи, когато е избухнал пожарът."

Причината за пожара все още се разследва, но според Бастиенс вече е установено, че огънят е тръгнал от партера. Един жител посочи като евентуална причина работа по електрическата мрежа на блока, която е била в ход по това време.

Сградата е евакуирана, жителите са настанени в дом за възрастни хора.

До ранния следобед пожарната служба все още работеше с пълна сила, за да потуши пожара.

„Нашите екипи са евакуирали сградата", каза Мари Де Клерк от пожарната служба на Антверпен пред информационната агенция Belga. „В момента те все още работят усилено, за да потушат пожара и издирват други възможни жертви."

Евакуираните жители, които не са пострадали, са настанени в близък дом за възрастни хора.

„Това е много сложен пожар с лоша видимост и обилен дим в сградата. Това затруднява гасенето му", каза Мари Де Клерк.

„Екипи проверяват и цялата сграда, за да видят дали все още има някой вътре и дали може да бъде изведен безопасно. Това може да отнеме известно време."