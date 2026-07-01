Лодки с въоръжени хора приближават кораби край бреговете на Йемен

Лодки с въоръжени хора се приближават към кораби край бреговете на Йемен, съобщава БТА. Кораб е съобщил, че към него се са приближили няколко малки плавателни съда с по няколко души на борда, въоръжени с леко стрелково оръжие, на 76 морски мили (140 километра) южно от йеменското пристанище Балхаф, каза Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO), цитирана от Ройтерс. Екипажът е в безопасност.

При друг инцидент, организацията съобщи, че е получила сигнал за малка лодка, приближаваща се към танкер, плаващ на 85 морски мили (157 километра) от Балхаф. Екипажът също е в безопасност, а корабът е продължил пътуването си.

Районът край бреговете на Йемен остава силно рисков за международното корабоплаване заради нападенията на йеменските хути. От края на 2023 г. подкрепяната от Иран групировка многократно атакува търговски кораби в Червено море и Аденския залив с дронове, ракети и бързоходни лодки, като твърди, че действията ѝ са в подкрепа на палестинците във войната в Газа.

Атаките доведоха до засилено военно присъствие на международни военноморски сили в региона и до пренасочване на част от световния морски трафик около нос Добра надежда.

В края на 2023 г. плаващ под малтийски флаг кораб, който е българска собственост, беше взет на абордаж след инцидент в Арабско море край бреговете на остров Сокотра в Йемен. Според специализирания морски портал Мaritime, става дума за кораба "Руен" на Параходство „Български морски флот" и на него има 8 български моряци. Информацията потвърдиха пред "24 часа" от компанията и изпратиха позиция, в който се казва:

"Моторен кораб RUEN (IMO: 9754903), построен през 2016 г., плаващ под флага на Малта и част от състава на "Параходство Български морски флот" АД е обект на инцидент, свързан със сигурността на около 380 морски мили източно от о. Сокотра, Йемен във водите на Арабско море. Наш приоритет е гарантирането на сигурността на 18-членния мултинационален екипаж. "Параходство Български морски флот" АД работи в координация с компетентните международни органи. Компанията ще разпространява само писмена информация за инцидента до средствата за масово осведомяване."

"Риболовният кораб, плаващ под ирански флаг, преди това е бил е бил в офшорната зона на Сомалия", добави британската компания.

През ноември същата година корабът "Галакси лийдър" с двама българи на борда беше отвлечен от йеменски бунтовници в Червено море. По последни данни корабът се намира в йеменското пристанище Ходейда.

На 19 ноември хутите заявиха, че са пленили товарния кораб като ответна мярка на израелските действия в Ивицата Газа.