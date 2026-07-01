Русия засилва военнното обучение сред децата, ученици ще боравят с гранати

Русия удвоява часовете по военно обучение в училищата от 1 септември. Това съобщи министърът на образованието Сергей Кравцов, цитиран „Бизнес Инсайдър".

Страната въведе задължителния предмет „Основи на безопасността и защитата на Отечеството", като половината от уроците ще бъдат посветени на основна военна подготовка, включително обучение с безпилотни летателни апарати, работа с оръжия. По-големите ученици ще се обучават и с гранати.

Промяната представлява съществено разширяване на военното обучение, което досега заемаше едва една пета от съдържанието на предмета. Новата програма ще включва обучение за използване на безпилотни летателни апарати, както и практически занятия на терен.

Учебният предмет е с обща продължителност от 34 учебни часа годишно, като най-малко 17 часа ще бъдат посветени на основна военна подготовка. Според руските власти целта е младите хора да бъдат по-добре подготвени за задачите, свързани с националната отбрана. Освен уроци по военна история и гражданско образование, програмата ще включва и практически умения, свързани с бойната подготовка. По-големите ученици ще изучават оказване на първа помощ, както и работа с огнестрелни оръжия и ръчни гранати.

Възстановяване на съветски модел

Новите мерки напомнят на задължителната военна подготовка от времето на Съветския съюз, която съчетаваше военно обучение, медицинска подготовка и полеви лагери. Тази дисциплина беше отменена през 1993 година, но постепенно започна да се възстановява след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Според независимото руско издание „Вьорстка" през 2024 година са били заведени над 200 съдебни дела срещу училища, които не разполагат с необходимата инфраструктура за военно обучение, включително стрелбища. Руското правителство обмисля и допълнително разширяване на военната подготовка. Обсъжда се създаването на отделна 64-часова програма, насочена към дисциплина, бойни умения и оцеляване. Пилотното ѝ въвеждане може да започне още през септември в няколко руски региона, включително в анексирания Крим, пише БГНЕС.

Тези инициативи се предприемат на фона на нарастващото напрежение между Русия и НАТО. През последните месеци редица западни лидери предупредиха, че до 2030 година не може да бъде изключен мащабен военен конфликт в Европа. В Русия подобни изявления се използват като аргумент за засилване на военната подготовка още от ученическа възраст