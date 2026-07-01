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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23148078 www.24chasa.bg

Лукашенко помилва 32-ма затворници с присъди за "екстремизъм"

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Беларуският президент Александър Лукашенко Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва 32 затворници, 28 от тях излежаващи присъди за "екстремизъм", предоха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на президентската администрация. 

"В навечерието на Деня на независимостта на Република Беларус (3 юли) бяха помилвани 32 души, 28 от които бяха осъдени за екстремистки престъпления", се посочва в изявление, на уебсайта на президентството. Оттам уточниха, че са помилвани "20 жени и 12 мъже", без да посочва самоличността им. 

До момента Лукашенко е освободил стотици хора в замяна на облекчаване на санкциите от страна на САЩ, но беларуската правозащитна организация "Вясна" твърди, че все още над 800 политически затворници се намират зад решетките. 

Според организацията, която документира нарушенията на човешките права в Беларус, от 32 помилвани "28 са политически затворници", пише БТА. 

71-годишният Лукашенко потуши няколко протестни вълни, най-голямата от които през 2020 и 2021 г., когато десетки хиляди хора протестираха срещу преизбирането му, като определиха вота като фалшифициран. 

Освобождаването на затворници започна след 2024 г. под егидата на президента на САЩ Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом, в замяна на отмяната на редица санкции.  

Беларуският президент Александър Лукашенко

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