Двама загинаха и 15 пострадаха след ракетна атака в Одеска област

Двама души загинаха, а 15 пострадаха в резултат на ракетна атака днес по украинската Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

"Този следобед врагът нанесе балистичен удар по Одеска област. За съжаление, по предварителни данни, двама души са загинали, а 15 са ранени, като 11 от тях са хоспитализирани. Всички ранени получават необходимата медицинска помощ. Изказвам искрените си съболезнования на близките и приятелите на загиналите", казва в съобщението си Олег Кипер.

Установени са щети на територията на едно от предприятията, където е избухнал пожар. Той вече е потушен, информира областният управител, цитиран от БТА.

Съответни служби отстраняват последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

По-рано през деня украински дронове удариха хангари с руски изтребители във военновъздушната база "Саки" на окупирания полуостров Крим.

В изявление в канала на Службата за сигурност на Украйна в Телеграм се казва, че ударите са част от 40-дневната операция за "оказване на въздействие върху Русия", одобрена от президента на Украйна Володимир Зеленски. Целта на операцията е била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители.

Според службата за сигурност има пет попадения в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети. По предварителна информация по време на удара в два от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ.

След атаката е избухнал пожар в хангара с изтребител Су-30СМ, което показва, че целта е била поразена. Предполагаемата цена на един самолет от този тип е между 30 и 50 милиона щатски долара, в зависимост от конфигурацията.

Зеленски на 25 юни обяви, че е одобрил 40-дневна „операция за оказване на въздействие", възложена на СБУ, имаща за цел да бъде оказан натиск върху Русия да сложи край на войната.

Украинските атаки по петролните рафинерии са се увеличи двойно от началото на 2026 г. Миналата седмица Украйна удари Москва с над 200 дрона, като това бе най-мащабната атака от началото на войната през 2022 г. Рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва беше ударена за трети път този месец. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията.

Украинската атака последва след руските атаки, които подпалиха Киевско-Печорска лавра - исторически манастир в Киев, който се смята за един от водещите центрове на православното християнство в Източна Европа и за духовна люлка на украинския народ. При атаките имаше и ударени жилищни блокове.