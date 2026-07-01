Откриха човешки останки в комин на училище

Човешки останки са открити в комина на училище в Ню Йорк. Не е ясно колко дълго труповете са били там и как са попаднали. Полицията разследва случая, а градските медицински експерти ще установят причината за смъртта.

Човешките останки са открити в комина във вторник, няколко дни след началото на лятната ваканция, съобщи полицията.

Служители на реда са били извикани около 9:00 ч. сутринта в държавното начално и средно училище в Куинс. Полицията съобщи, че по това време в сградата не е имало ученици, но майстори и служители са работили в сградата през това време. Записите на градския отдел за сгради показват скорошни разрешителни за окабеляване, отопление с топла вода и други ремонтни дейности.

Сигналът е подаден от специалист по борба с вредителите, който работел в сградата на училището, след като усетил силна неприятна миризма, съобщиха полицейски източници пред телевизия WABC. При последвалата проверка разследващите открили човешките останки в комина на сградата.

Училището, наречено P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, има около 750 ученици от предучилищна възраст до осми клас.