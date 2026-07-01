Арестуваха българка за схема с телефонни измами срещу възрастни хора в Загреб

57-годишна българска гражданка е арестувана от полицията в Загреб по подозрение за участие в телефонна измамна схема, при която възрастни хора са били заблуждавани с фалшиви обаждания от хора, представящи се за лекари. Според хърватския портал "Индекс", общата щета за жертвите възлиза на около 13 000 евро.

Разследването сочи, че схемата е била организирана от трима души – двама все още неустановени извършители, мъж и жена, които провеждали телефонните разговори, и задържаната българка. Тя посещавала адресите на жертвите и прибирала парите, представяйки се за посредник, изпратен да събере средства за спешно медицинско лечение, пише БТА.

По данни на полицията престъпната схема следвала предварително подготвен сценарий. Мъжът се представял за лекар, който съобщавал, че близък роднина на жертвата е тежко пострадал и се нуждае от спешна операция. В разговора се включвала и жена, която симулирала кризисната ситуация, а впоследствие на адреса пристигал "куриер", за да получи исканата сума.

Първият известен случай е от 26 юни около 21:00 часа в района на Загреб. 88-годишна жена получила телефонно обаждане от мъж, представящ се за лекар, който ѝ казал, че член на семейството ѝ е тежко ранен и се нуждае от незабавна операция. Подведена от историята, жената предала наличните си пари на изпратения посредник.

На следващия ден – 27 юни, по същата схема е измамена 80-годишна жена в района на Суседград. След продължителен телефонен разговор тя също предала всичките си налични средства на същия посредник.

Третият случай е регистриран на 29 юни в района на Нови Загреб, където по идентичен начин жертва на измамата станала 89-годишна жена.

След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала заподозряната в хотел в загребския квартал Трешневка. Разследването продължава, като властите работят по установяването на останалите участници в схемата, както и на евентуални други пострадали.