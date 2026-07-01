Тръмп: Разговорите с Иран вървят доста добре

Американският президент Доналд Тръмп похвали днес напредъка в непреките преговори между Иран и САЩ. Той заяви, че разговорите с Иран вървят "доста добре" и спомена за "много добри" срещи в Доха, предаде Франс прес.

"Денуклеаризацията на Иран напредва добре. Те (преговарящите) са имали много добри срещи и ще видим какво ще стане", заяви Тръмп пред журналисти, докато се готвеше да се качи на борда на новия си, подарен от Катар, президентски самолет за пътуване до Северна Дакота.

"Нанесохме им много тежък удар, но се разбираме много добре", каза американският президент и допълни: "Наричам това денуклеаризация и всичко е в ход, всичко върви доста добре".

САЩ и Иран проведоха днес технически преговори в столицата на Катар - Доха, чиято цел е да постигнат споразумение относно морското корабоплаване през Ормузкия проток и да осигурят трайно примирие, съобщиха запознат с преговорите източник и ирански официален представител, цитирани от Ройтерс и БТА.

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф се срещнаха с шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани – премиер на Катар, който е посредник в преговорите заедно с Пакистан, за да положат основите за преговорите, но няма да присъстват на същинските дискусии, заяви източникът, запознат с хода на преговорите.

Вчера Иран, заявиха, че несъмнено ще води дискусии в Катар във връзка със замразените си авоари, отричайки да е планирана каквато и да било среща със САЩ, при все че в емирството очакват делегации от двете страни.

"Това, което се очаква да стане несъмнено в Доха, са преговори с катарската страна относно освобождаването на замразените ирански авоари", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, говорейки за иранските активи, блокирани в чужбина заради американските санкции - въпрос, който е част от преговорите за сключване на мирно споразумение между Техеран и Вашингтон.

Багаи уточни, че не се планира среща с представители на САЩ в близките няколко дни и че в момента се предприемат стъпки за освобождаването на замразените активи.

От десетилетия Иран е обект на американски санкции, насочени срещу икономиката му и финансовата му система. След Ислямската революция през 1979 г. ирански активи, намиращи се в чужбина бяха замразени. Не съществуват официални данни относно стойността на тези активи, но местни медии ги оценяват на около 100 или 123 милиарда долара.

Багаи посочи също, че Иран ще отговори систематично на всяко нарушение от страна на САЩ на меморандума за споразумение, след като двете страни отново си размениха удари, които застрашиха примирието.

"Никое действие няма да остане без отговор. Както боеспособните ирански сили го доказаха, всеки акт на агресия срещу Ислямската република ще доведе до незабавен отговор", подчерта на пресконференция Багаи.