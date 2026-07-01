Тръмп спечелил над $ 1 млрд. от крипто, трупа пари от голф клубове, библии и часовници (Обзор)

Над 1 млрд. долара от сделки с криптовалути е спечелил президентът на САЩ Доналд Тръмп през 2025 г., предизвиквайки съмнения за конфликт на интереси.

В задължителен годишен финансов отчет с обем от 927 страници Тръмп е описал 635 млн. долара възнаграждения от дружеството Celebration Coins, което стои зад меме койна $TRUMP.

Тръмп отчете и над 500 млн. долара приходи от World Liberty Financial - криптокомпания, основана от синовете му Доналд-младши и Ерик, и децата на специалния му пратеник Стив Уиткоф. Президентът е спечелил още милиони от недвижими имоти и артикули с неговата фамилия. Белият дом обаче категорично отрече той да извлича печалба от президентския пост.

Доходите от последния финансов отчет на Тръмп - около 2,2 млрд. долара, са значително повече от предходните. За 2024 г. Тръмп е декларирал над 600 млн. долара. Зам.-говорителка на Белия дом отбеляза, че “нито президентът, нито семейството му някога са били въвлечени или някога ще бъдат въвлечени в конфликти на интереси”.

Тръмп някога критикуваше криптото, като през 2021 г. нарече биткойна “измама”. По време на президентската си кампания три години по-късно обаче заяви, че иска да превърне САЩ в “криптостолицата на планетата”. Ричард Пейнтър - бивш главен юрисконсулт по етични въпроси в Белия дом по времето на Джордж Буш-старши, коментира, че е “невероятно” как Тръмп е спечелил 1 млрд. от крипто. И отбеляза: “Разбира се, че това е конфликт на интереси”. А според адвоката Тай Коб, който беше специален пратеник на Тръмп в първата му администрация, промотирането на криптовалута с лика на президента от самия него е незаконно. Коб остро разкитикува цялата фамилия на Тръмп и отбеляза, че всеки обикновен американец би трябвало да е потресен от поведението им.

Наред с криптото Тръмп е спечелил 229 млн. долара от голф клубовете си, 4,7 млн. долара от брандирани с името му часовници, 208 хил. от библии - също от бранда, както и близо 68 хил. от маратонки и парфюми. От споразумения със социални мрежи и медии пък президентът е изкарал още 86,5 млн. Това включва сделки с Х на Илон Мъск, “Мета” на Марк Зукърбърг и “Ютюб”, както и съдебни споразумения с Ей Би Си и Си Би Ес.