Германия заплаши да отзове двата си военни кораба от Ормузкия проток

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Германия заплаши да отзове двата си военноморски кораба, ако условията за разполагането им в Ормузкия проток не бъдат изпълнени в близко бъдеще.

Това заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

"Те няма да чакат вечно", каза Писториус на пресконференция в Берлин с канцлера Фридрих Мерц и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Той отбеляза, че е невъзможно да се предвиди кога ще бъдат изпълнени условията за операции по осигуряване на безопасността на ключовия морски маршрут.

Германия изпрати миночистача "Фулда" и снабдителния кораб "Мозел" в региона в средата на миналия месец в подготовка за операции по разминиране. Въпреки това такова разполагане би изисквало споразумение за трайно прекратяване на военните действия, съгласието на съседните държави Иран и Оман, както и необходимите правни одобрения, включително разрешение от германския парламент.

"В момента не виждам сценарий в следващите дни и седмици, при който "тапата" да бъде бързо извадена от "бутилката" и да можем да влезем в Ормузкия проток, за да разминираме", заяви Писториус, цитиран от БТА.

Той добави, че вчера Иран е отказал категорично предложение на Франция за мисия от този вид.