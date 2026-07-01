Загиналите деца в Кипър влезли в колата през врата, която се отключва само отвън (Обзор)

Бащата може да бъде обвинен, че оставил двете си момчета без надзор - днес той застава пред съда

Семейството моли за финансова помощ, за да прибере телата им в село Садовец

“Голяма трагедия! Още не вярваме, че това се случи! Бяха много добри деца, послушни, не правеха бели. Целият ни род сме в шок!”

Това казва през сълзи Христо Тодоров, чичото на двете момченца, които починаха в залючена кола в село Ксилофагу, близо до Ларнака в Кипър.

В неделя около 18 ч децата бяха намерени мъртви в колата, паркирана в близост до малко блокче в селото, където живеел баща им Йоко с приятелката си. Жената ги открила, когато се прибрала от работа. Колата била близо до сградата, но попада на територията на британската военна база Декелия.

Сутринта около 7 ч първо таткото, а след това и приятелката му тръгнали на работа. По-късно братчетата Георги и Янислав излезли да си играят. Влезли в колата, но след това не успели да излязат.

Повече от 3 часа са прекарали при адска жега и вероятно са се задушили.

По телата им имало и следи от изгаряния, вероятно от силното слънце

“Вратите на колата са били заключени от бащата и мащехата им. Само едната задна врата не е била, защото е развалена. Децата знаеха това и са влезли през нея вътре. Влязат ли обаче, вратите се заключват и след това се отварят само отвън”, обясни чичото.

Той е първи братовчед на татко им и от няколко години работи заедно с него в Кипър и живее в съседното жилище. Двамата се върнали в България преди около месец, за да вземат децата за ваканцията.

На 16 май пристигнали отново с братчетата в Ксилофагу. Децата са били отглеждани от баба си по бащина линия и брата на баща си в плевенското село Садовец.

Майка им Зорка от години не живее в селото. Ходили са на училище в друго село. Фамилията живее при мизерни условия, заради което и бащата бил принуден да замине на гурбет.

“Още никой не се е свързал с мен, за да се обсъди погребението. Много тъжно е, че загубиха два невинни живота. Малките не са създавали проблеми в селото. Баща им, преди да замине в Кипър, се хващаше на работа тук-там, но нямаше постоянни доходи”, каза кметът на селото Иван Рангелов.

Че момчетата са живеели при брата и майката на баща им в Садовец, потвърди и чичото Христо. След като родителите им се разделили, майка им се преместила в друго населено място в България.

“Разбрах, че днес тук ще дойде нейният брат. Искаме да си погребем децата в Садовец, защото там са отгледани, но още няма яснота дали майката ще е съгласна. Само за транспортиране на телата трябват 5000 евро до София, отделно трябва да се плати и до селото, където ще ги погребем, има и други разходи, може би ще трябват общо около 8-9 хил. евро.

Молим за помощ, защото тази сума е непосилна за нас”,

допълни чичото.

Бащата на момченцата Йоко, на 30 г., и приятелката му – на 38 г., бяха задържани веднага след трагедията. Дали са показания пред разследващите в присъствието на адвокатите си. В сряда жената бе освободена, но в четвъртък в 12 ч бащата ще застане отново пред съда.

Според разследващите в британските бази става въпрос за небрежност и безотговорно поведение на бащата, който е оставил малолетните си деца без надзор. Причината за смъртта им все още не е категорично установена. Аутопсията не давала убедителна информация за това, въпреки че най-вероятната версия е да са се задушили.

Ще се наложи обаче допълнително изследване. Аутопсията е извършена от съдебния патолог Манолис Сакелиадес, който е пътувал от Гърция и е взел тъканни проби за хистопатологично изследване.

Според кипърски медии братчетата често са били оставяни сами. Това, което все още е обект на разследване, е защо децата са напуснали къщата и са се качили в колата този ден. Запис от

видеокамера показва момчетата да играят на полето, после влизат в колата

и там кадрите спират. Ще им се прави допълнителна обработка заради лошо качество на изображението, тъй като системата за видеонаблюдение е по-стара.

Категорично е отхвърлена версията, че съсед може да е гонил децата и те да са се скрили в колата.

Автоексперти от Никозия са извършили оглед на автомобила във вторник и са установили повреда в задната врата, която е останала отключена, въпреки че превозното средство е заключено. Именно през тази врата двете момчета са влезли. Те обаче са се заключили вътре, след като е била активирана и детската предпазна ключалка.

Досега са взети показанията на 25 души

“Децата дойдоха да прекарат ваканцията с баща си в Кипър, а ще се върнат в родината си в ковчези. Преживяваме безпрецедентна трагедия. Сега приоритет за нас е да помогнем, дори по минимален начин, за покриване на разходите за транспортиране на децата до родината им”, казва лидерът на местната общност в селото Йоргос Юлиану. От първия ден много хора са се свързали с него, за да изразят готовност за финансова помощ. Общинският съвет е взел решение да отпусне средства.

Кипърски медии пишат, че

собственикът на сградата не искал в нея да живеят деца

и не настанявал такива семейства, защото искал да си почива след работа. Дори дал срок до 6 юли бащата и мащехата да се изнесат от жилището. Твърди, че двете деца често са били оставяни без надзор. На въпрос на журналисти дали момчетата са създавали проблеми, собственикът е отрекъл. Казал, че не са били конфликтни. Дори бил в приятелски отношения с тях, понякога им купувал книжки, тетрадки и химикали, за да се занимават.