Украйна одобри издигането на мемориал за националните герои, умуват за Бандера

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Върховната Рада на Украйна одобри издигането на мемориал в чест на "най-изтъкнатите представители на украинската нация". Това стана след призива на президента Володимир Зеленски, предаде ДПА.

Новият мемориал ще се нарича "Пантеон". Той ще бъде построен в Киев и ще почита паметта на национални герои от времето на Киевска Рус през Средновековието.

Идеята е за "формиране на национална идентичност". Зеленски определи стъпката като "спешна" и благодари на парламента за предприемането ѝ. Той заяви, че ще подпише проектозакона незабавно.

Очаква се да бъдат ексхумирани останките на спорни фигури от миналото, които днес се възприемат като борци за украинската независимост, и да бъдат наново погребани там, наред с украински президенти. Една от най-спорните личности е Степан Бандера

Представители на семейството на Бандера официално заявиха, че не възразяват срещу препогребването му в Украйна, но изразяват сериозни опасения за сигурността на неговия гроб и паметник в условията на продължаващата война с Русия.

В момента той е погребан в Мюнхен, Германия.

Според приетия законопроект, всяко конкретно име и пренасяне на останки ще изисква отделен процес, консултации с експерти и историци, както и официално гласуване във Върховната рада на Украйна.

Бандера украински политик, радикален националист и идеолог на движението за независима Украйна през XX век. Той е преследван и от нацисткия режим, и от СССР.

През 30-те години на XX век организира радикални акции и политически убийства срещу полската власт, заради което е осъден на смърт, а по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор. Освободен е при германското нашествие през 1939 г.

През юни 1941 г., след нахлуването на Третия райх в СССР, негови съратници обявяват възобновяването на независима Украинска държава в Лвов.

Адолф Хитлер категорично отхвърля това, в резултат на което Бандера е арестуван от гестапо и прекарва по-голямата част от войната в германския концлагер Заксенхаузен. След войната живее в Западна Германия под фалшиво име. През 1959 г. е ликвидиран в Мюнхен от агента на съветските тайни служби (КГБ) Богдан Сташински, който го отравя с цианид

Тленните останки на Андрий Мелник, лидер на крайнодясната Организацията на украинските националисти (ОУН), починал през 1964 г. бяха пренесени неотдавна от Люксембург в Украйна и беше организирано държавно погребение с присъствието на Зеленски и други високопоставени официални представители.

Израелският мемориал на Холокоста "Яд Вашем" в Йерусалим изрази безпокойство във връзка с ролята на Мелник по време на Втората световна война, като заяви, че той е бил "лидер на движение, което е подкрепяло и сътрудничило на нацистка Германия".

Очаква се в Пантеона да бъдат почетени и членове на партизанската антисъветска Украинска въстаническа армия (УПА).

Решението на Зеленски от май да даде на подразделение от Силите за специални операции на Украйна името "Героите от Украинската въстаническа армия" предизвика конфликт с Полша и накара Варшава да лиши украинския президент от най-високото държавно отличие на Полша – "Ордена на Белия орел". Според Полша УПА е отговорна за убийството на около 100 000 поляци във Волиния и Източна Галиция по време на Втората световна война, отбелязва ДПА.

Редица украински и полски политици върнаха отличията си, които им бяха присъдени от отсрещната страна.