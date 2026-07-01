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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23149581 www.24chasa.bg

Арестуваха полицаи във Венецуела за открадната детска касичка след земетресението

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Спасителни акции във Венецуела

Четирима венецуелски полицаи  бяха арестувани за грабеж в района, опустошен след двойното земетресение във Венецуела, при което загинаха най-малко 2000 души, а хиляди все още са в неизвестност.

Това стана, след като в социалните медии се разпространи клип, в който гневни местни жители се саморазправят с органите на реда.

На един от видеозаписите се вижда как полицай държи малка деформирана детска касичка, извадена от развалините на сградите, в която има доларови банкноти. На кадрите полицаят е заобиколен от хора, които настояват той да остави касичката. В друг видеозапис жена разкъсва банкноти, взети от полицаите.

Днес Министерството на правосъдието разпространи видео, на което се вижда как същият полицай предава оръжието си и сваля униформата си, както и снимки на други четирима негови колеги, участвали в грабежите.

"Група служители, които се отклониха от служебните си задължения и се възползваха от текущите спасителни операции, са постъпили недостойно, като са си присвоили вещи, намерени сред развалините", се казва в съобщението на ведомството. В него се подчертава също, че полицейските служители са били арестувани, уволнени и предадени на съдебните власти.

След земетресението във Венецуела бяха установени много грабежи и кражби, при силите на реда бяха мобилизирани, за да ги овладеят, въпреки че според разкази на очевидци престъпленията продължават, отбелязват АФП и БТА.

Спасителни акции във Венецуела

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