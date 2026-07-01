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15-годишно момче е убито при руска атака срещу Харков, има още един загинал и 13 ранени

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Разруха след руска атака в украинския град Харков. СНИМКА: Фейсбук ДСНС

15-годишно момеч е убито при руски въздушен удар срещу Харков, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на кмета на града Игор Терехов. Още един човек е загинал, а други 13 са ранени.

"За съжаление е потвърдена смъртта на двама души в Новобоварски район. Единият от тях е момче на 15 години", написа Терехов.

Според губернатора на Харковска област Олег Синегубов при атаката са пострадали 13 души, от които две деца.

"Поне четири къщи в града са повредени, избухнал е пожар, а в административна сграда са изпочупени прозорците. Екипите на спешна помощ продължават да се справят с последствията от атаката. Всички необходими специалисти и служби за спешна помощ са мобилизирани", заяви той в "Телеграм", цитира БТА.

Разруха след руска атака в украинския град Харков. СНИМКА: Фейсбук ДСНС

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