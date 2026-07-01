Тръмп за първи път летя с новия "Еър Форс 1" за 400 млн. долара, подарен от Катар

Американският президент Доналд Тръмп за първи път летя с новия "Еър Форс Уан" на стойност 400 млн. долара, подарен от Катар.

"Ако трябва да съм честен с вас, нямам търпение да осъществя първия полет. Никой не е виждал нещо подобно", каза Тръмп пред журналисти, които пътуваха с него към щата Северна Дакота, където ще присъства на откриването на новата президентска библиотека "Теодор Рузвелт".

Луксозният самолет стана част от флотата "Еър Форс Уан" миналия месец. Неговата цена от близо 400 милиона долара повдигна редица правни и етични въпроси, а някои демократи порицаха подаръка като "отявлена форма на корупция". Самолетът претърпя значително преустройство, като премина през редица технически проверки и беше пребоядисан в червен, бял и тъмносин цвят, което е отклонение от обичайната светлосиня и бяла цветова гама, използвана от десетилетия за самолетите на "Еър Форс Уан".

"Те току-що завършиха самолета, като го адаптираха за нуждите на президент, което предполага да бъдат спазени всички изисквания за сигурност и да бъде инсталирано цялото сложно оборудване. Всичко това е много сложно, но и наистина забележително", допълни американският президент преди отпътуването си от военновъздушната база "Андрюс" край Вашингтон, съобщи БТА.

Първият полет с новия самолет се осъществява на фона множество етични въпроси към американския президент, възникнали след публикуването на документи, които разкриват приходи от близо 1,2 милиарда долара за семейството му, придобити благодарение на криптовалути по време на първата година от мандата му.

Тръмп обаче отхвърли всякакви обвинения във възможни нередности, като изтъкна, че разходите за преустройството на самолета за сметка на американския данъкоплатец са "твърде ниски в сравнение със средствата, които е могло да бъдат похарчени за алтернативни варианти".

"Честно казано, ние не бихме могли да построим подобен самолет, защото не бихме били склонни да изразходим такава сума. Те обаче не са пестили средства", настоя Тръмп.

Самолетът ще бъде временно част от флотата "Еър Форс Уан", докато бъдат доставени два нови боинга след много забавяне и надхвърляне на първоначалните разходи, припомня Франс прес.

Тръмп отдавна е обсебен от замяната на остаряващата флота от президентски самолети, въпреки че един от тях го придружаваше като помощен самолет по време на първия му полет днес.