Арестуваха и после освободиха заподозрян за атентата срещу украинския олигарх и любовницата му

Властите в Монако задържаха, а после освободиха заподозря за експлозията, при която бяха тежко ранени украинския олигарх Вадим Ермолаев, любовницата и детето им.

Разследването на експлозията продължава "много активно", заявиха властите.

В изявление на главния прокурор на средиземноморското княжество се казва, че тази сутрин в Монако е задържан чужденец.

Той е бил оставен в ареста, „тъй като са били необходими допълнителни проверки", преди да бъде освободен следобеда, се казва в съобщението, без да се дава допълнителна информация за лицето или защо е предизвикало подозрение.

Експлозията във входа на апартамент в Монако избухна късно в понеделник. Жената, която загуби и двата си крака при опит за покушение срещу украинския олигарх, е била негова любовница. Първоначалната информация сочеше, че това е съпругата на Вадим Ермолаев, но тя се оказа жива и здрава.

Насобина, чийто 13-годишен син с Ермолаев също е ранен при нападението, сега се бори за живота си в интензивно отделение в болница - както и нейният приятел.

Властите в Монако все още не са съобщили официално самоличността на никой от пострадалите, но заявиха, че те са били семейство и изглежда са станали умишлена цел на нападението.

Ермолаев се е отказал от украинското си гражданство преди близо десетилетие и че е бил обект на украински санкции през 2023 г. заради връзки с Русия. Ранени са също жена и дете.

В изявлението си прокуратурата нарече взрива опит за убийство и заяви, че властите в съседна Франция оказват помощ в разследването.

Детето е било разпитано във Франция, но останалите двама пострадали все още не са в състояние да дадат показания, се добавя в изявлението, цитирано от БТА.