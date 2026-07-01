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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23150560 www.24chasa.bg

Кмет се ожени за кайман, облечен в булчинска рокля

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Кайман Снимка: Pixabay

Кмет на мексиканско градче се ожени за кайман, облечен в булчинска рокля. Това е вековен ритуал, за който се смята, че носи благоденствие и просперитет. По време на церемонията и целуна влечугото, чиято муцуна беше завързана, за да не може да хапе, пише Би Би Си.

7-годишната "булка" е наречена "малката принцеса" от местните. Тя се смята за символ на божество, свързано с Майката Земя. Бракът ѝ с местния управник символизира съюза между хората и божественото.

Кайманът принадлежи към семейство Алигаторови, но е значително по-малък от братовчедите си по вид. 

Смята се, че традицията води началото си отпреди векове и произхожда от местните общности Чонтал и Уаве в мексиканския щат Оахака.

„Това е съюзът на две култури. Съюзът между народа Уаве и народа Чонтал", заяви кметът Виктор Уго Соса пред журналисти, пише Би Ти Ви.

Кайман Снимка: Pixabay

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