Кмет се ожени за кайман, облечен в булчинска рокля

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Кмет на мексиканско градче се ожени за кайман, облечен в булчинска рокля. Това е вековен ритуал, за който се смята, че носи благоденствие и просперитет. По време на церемонията и целуна влечугото, чиято муцуна беше завързана, за да не може да хапе, пише Би Би Си.

7-годишната "булка" е наречена "малката принцеса" от местните. Тя се смята за символ на божество, свързано с Майката Земя. Бракът ѝ с местния управник символизира съюза между хората и божественото.

Кайманът принадлежи към семейство Алигаторови, но е значително по-малък от братовчедите си по вид.

Смята се, че традицията води началото си отпреди векове и произхожда от местните общности Чонтал и Уаве в мексиканския щат Оахака.

„Това е съюзът на две култури. Съюзът между народа Уаве и народа Чонтал", заяви кметът Виктор Уго Соса пред журналисти, пише Би Ти Ви.