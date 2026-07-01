Влюбени се изкачиха мистериозно на върха на Емпайър Стейт Билдинг, арестуваха ги (Видео)

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Двама влюбени са задържани след като са се изкачили на върха на небостъргача Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк. Те са носили с огромен транспарант с послание за мир и любов и последвало предложение за брак.

Двамата маскирани влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг по обяд в сряда, държейки транспарант с надпис „Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът познава мира".

След реакция от отдела за спешна помощ на полицейското управление на Ню Йорк (NYPD), двойката, която по-късно се представи в социалните медии като звездите на Netflix Анджела Николау и Иван Бееркус, свали транспаранта и слезе от антената на по-ниска платформа.

След това Бееркус сякаш извади годежен пръстен от раница, падна на едно коляно и предложи брак на Николау.

По-късно двойката беше задържана и предстоят да бъдат повдигнати обвинения, съобщиха служители на NYPD пред Fox News Digital. Няма съобщения за пострадали.

Около 40 полицаи реагираха пред сградата и регулираха движението.

Входът на Пето авеню, между Западна 33-та и 34-та улица, беше блокиран.

Виждани бяха пешеходци, които се събираха на всеки ъгъл около сградата, наблюдавайки развитието на ситуацията.

Говорител на Емпайър Стейт Билдинг описа инцидента като „неоторизиран", отбелязвайки, че NYPD е помогнала за разрешаването на ситуацията.

„В никакъв момент не е имало опасност за наемателите, посетителите и гостите на наблюдателната площадка на Емпайър Стейт Билдинг", каза говорителят. „Трябва да се подчертае, че наблюдателната площадка на Емпайър Стейт Билдинг, разположена на върха на най-известната сграда в света в центъра на Ню Йорк, предлага практичен начин за най-запомнящите се предложения за брак..."

Остава неясно как Николау и Биъркус, които преди това са участвали в сериала на Netflix „Скайуокърс: Любовна история", са успели да се изкачат на сградата.

По-късно те публикуваха снимки на годежния пръстен в Instagram от върха на кулата.

Заедно с кулата и антената, небостъргачът е висок 1454 фута (429 метра).

В момента това е четвъртата най-висока сграда в Ню Йорк, шестата най-висока в САЩ и 43-тата най-висока кула в света.