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Влюбени се изкачиха мистериозно на върха на Емпайър Стейт Билдинг, арестуваха ги (Видео)

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Двойката на върха на небостъргача. Снимка Ройтерс

Двама влюбени са задържани след като са се изкачили на върха на небостъргача Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк. Те са носили с огромен транспарант с послание за мир и любов и последвало предложение за брак.

Двамата маскирани влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг по обяд в сряда, държейки транспарант с надпис „Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът познава мира".

След реакция от отдела за спешна помощ на полицейското управление на Ню Йорк (NYPD), двойката, която по-късно се представи в социалните медии като звездите на Netflix Анджела Николау и Иван Бееркус, свали транспаранта и слезе от антената на по-ниска платформа.

След това Бееркус сякаш извади годежен пръстен от раница, падна на едно коляно и предложи брак на Николау.

По-късно двойката беше задържана и предстоят да бъдат повдигнати обвинения, съобщиха служители на NYPD пред Fox News Digital. Няма съобщения за пострадали.

Около 40 полицаи реагираха пред сградата и регулираха движението.

Входът на Пето авеню, между Западна 33-та и 34-та улица, беше блокиран.

Виждани бяха пешеходци, които се събираха на всеки ъгъл около сградата, наблюдавайки развитието на ситуацията.

Говорител на Емпайър Стейт Билдинг описа инцидента като „неоторизиран", отбелязвайки, че NYPD е помогнала за разрешаването на ситуацията.

„В никакъв момент не е имало опасност за наемателите, посетителите и гостите на наблюдателната площадка на Емпайър Стейт Билдинг", каза говорителят. „Трябва да се подчертае, че наблюдателната площадка на Емпайър Стейт Билдинг, разположена на върха на най-известната сграда в света в центъра на Ню Йорк, предлага практичен начин за най-запомнящите се предложения за брак..."

Остава неясно как Николау и Биъркус, които преди това са участвали в сериала на Netflix „Скайуокърс: Любовна история", са успели да се изкачат на сградата.

По-късно те публикуваха снимки на годежния пръстен в Instagram от върха на кулата.

Заедно с кулата и антената, небостъргачът е висок 1454 фута (429 метра).

В момента това е четвъртата най-висока сграда в Ню Йорк, шестата най-висока в САЩ и 43-тата най-висока кула в света.

Двойката на върха на небостъргача. Снимка Ройтерс
Влюбените бяха арестувани. Снимка Ройтерс
Двойката на върха на небостъргача. Снимка Ройтерс
Влюбените бяха арестувани. Снимка Ройтерс
Двойката на върха на небостъргача. Снимка Ройтерс
Влюбените бяха арестувани. Снимка Ройтерс

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