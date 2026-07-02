Русия атакува Киев с дронове и ракети, най-малко 11 души са ранени

Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи столичният кмет Виталий Кличко.

Множество експлозии са били чути през нощта в Киев, съобщиха журналисти на Франс Прес, след като военновъздушните сили на страната издадоха предупреждения за балистични ракети, приближаващи украинската столица.

Атаката с балистични и крилати ракети и дронове е засегнала всичките 10 района на града, от двете страни на река Днепър. Много жители са се укрили в метростанции, след като властите издадоха предупреждения за атаката, допълва Асошиейтед прес.

Кличко заяви в приложението „Телеграм", че „Киев е под атака от балистични ракети и безпилотни летателни апарати". Той допълни, че спешните служби са изпратени на местата, понесли щети. Кметът призова жителите да останат в убежищата, описвайки продължаваща „яростна вражеска атака" срещу столицата. Той допълни, че един от ранените, парамедик, е в изключително критично състояние.

Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици, въпреки че собствената кампания на Украйна с дронове с голям обсег срещу руски военни обекти и енергийни съоръжения причини недостиг на гориво и прекъсна доставките в Русия.

Според местни жители покривът на сграда на централен булевард е горял. Експлозии са били чути и в западната част на столицата, съобщи БТА.

Изданието „Киев Индепендент", цитирано от ДПА, описа атаката като една от „най-тежките от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. Предупреждения за въздушна тревога и експлозии са съобщени и в други части на страната, включително Запорожие и Павлоград в югоизточната част, както и Суми и Харков в североизточната част. Информация за потенциални щети и жертви в тези региони към момента не е налична..

Украинският президент Володимир Зеленски вчера предупреди за предстоящо мащабно нападение срещу Украйна. На пресконференция в Дъблин по време на посещение по случай поемането на ротационното председателство на ЕС от Ирландия, държавният глава заяви, че Русия е извършвала масирани атаки със стотици дронове и десетки ракети на всеки една до две седмици.

Той заяви, че ще се върне в Украйна веднага след пресконференцията и призова хората в страната си да се вслушат в предупрежденията за въздушни нападения и да потърсят убежище.

Междувременно съседна Полша е вдигнала през нощта в действие изтребители като превантивна мярка след атаката на Русия срещу Украйна, съобщиха полските въоръжени сили в публикация в „Екс", цитирани от Ройтерс. „Тези действия „са с превантивен характер и са насочени към осигуряване и защита на въздушното пространство, особено в районите, съседни на застрашените региони", се казва в публикацията.