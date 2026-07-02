Германия все още е готова за мисия по разминиране в Ормузкия проток

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Германският външен министър Йохан Вадефул потвърди ангажимента на страната за участие в операция по разминиране в Ормузкия проток. Изявлението му идва само часове след като министърът на отбраната Борис Писториус постави под съмнение евентуалното участие на Германия в мисията, предадоха ДПА и БТА.

„Нашата готовност продължава да бъде налице“, заяви Вадефул на среща с аржентинския външен министър Пабло Кирно в Буенос Айрес. Той допълни, че Берлин очаква разяснения относно предварителните условия от дискусиите между САЩ и Иран.

В понеделник Вадефул заяви на държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, че Германия е готова за операция в пролива, през който преминава голяма част от световния петрол, втечнен природен газ и торове.

„Предварителните условия за разполагане на нашите части там трябва да са налице“, отбеляза той по отношение на обстановката със сигурността. Той добави, че той и Рубио са на едно мнение по този въпрос. „Резултатът от преговорите в Доха трябва да се изчака“, отбеляза дипломатът.

Говорейки на пресконференция в Берлин по-рано вчера, Писториус посочи, че може да отзове два германски военноморски кораба, изпратени в Джибути, в готовност за разминиране в „пролива“.

„Те няма да чакат вечно“, каза Писториус, добавяйки, че не вижда предварителните условия за „операцията да бъдат изпълнени в обозримо бъдеще“.

Германия изпрати миночистача „Фулда“ и снабдителния кораб „Мозел“ в региона в средата на минали месец в подготовка за операции по разминиране.