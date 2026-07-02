Катар: САЩ и Иран са отбелязали напредък в непреките преговори

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САЩ и Иран отбелязаха напредък в поредния кръг непреки преговори, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщиха катарски представители. Двете страни са се договорили диалогът да продължи, като нова среща ще бъде организирана в най-кратки срокове.

Следващата среща ще бъде насрочена възможно най-скоро след погребението на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви в социалната мрежа „Екс“ Маджед ал Ансари, говорител на МВнР на Катар. Церемонията ще започне в събота в Техеран.

Американският пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър пристигнаха в Катар за преговори за окончателно прекратяване на войната, както и главният преговарящ на Иран Казем Гарибабади.

Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузкия проток и Ливан да остават големи.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери в САЩ, че дискусиите включват трафика през Ормузкия проток.

„Очевидно сме обезпокоени от ядрения въпрос. Ще започнем да говорим и за това“, заяви Ванс.

Гарибабади заяви, че иранската делегация не е водила директни разговори с американската страна, а разговорите ѝ с посредниците са се отнасяли до Ливан и плановете за връщане на някои от замразените активи на Иран, съобщиха иранските държавни медии.

Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепяната от Иран милиция „Хизбула“ и израелските военни сили там да прекратят.

Иран също така призова Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Израел настоява, че трябва да задържи територията и да има свобода да атакува „Хизбула“, която извършва атаки срещу северната част на Израел, съобщи БТА.