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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23151275 www.24chasa.bg

Авиокомпании искат временна отмяна на биометричните проверки по границите на ЕС

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Летище СНИМКА: Pixabay

Летища и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период.

В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитали наполовина празни.

Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват.

Системата, която се въвежда постепенно от октомври - изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември, съобщава Нова тв.

Летище СНИМКА: Pixabay

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