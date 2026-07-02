Автобус се вряза в сграда в испанския град Лейда, 44 души са ранени (Видео)

Най-малко 44 души са пострадали, четирима от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза във фасадата на сграда в центъра на испанския град Лейда, съобщават местни медии. По предварителна информация шофьорката е изгубила контрол над превозното средство, докато е изпълнявала редовен курс.

Пътният инцидент е станал в сряда на булевард „Рамбла де Феран". Автобусът е пътувал по линията между Лейда и община Ла Гранха д'Ескарп, като на борда му са се намирали 55 пътници. Значителна част от тях са били сезонни работници, ангажирани в кампанията по прибиране на плодове в района.

Според информация на здравните власти 21 от пострадалите остават на лечение в Университетската болница „Арнау де Виланова" в Лейда. Четирима са настанени в интензивно отделение, като двама са в критично състояние, а други двама са стабилизирани, въпреки сериозните си наранявания.

Най-тежко пострадалият пътник е претърпял ампутация на крак вследствие на катастрофата. Всички петима пациенти, за които е била необходима спешна хирургична намеса, са били оперирани и към момента състоянието им се подобрява, съобщиха от регионалното здравно ведомство.

Останалите хоспитализирани са с различни травматични увреждания и остават под лекарско наблюдение. Първоначално се е предвиждало още един пострадал да бъде приет в болница, но впоследствие това не се е наложило.Кметът на Лейда Феликс Лароса и представители на местната полиция съобщиха, че шофьорката на автобуса е дала отрицателни проби за алкохол и наркотици, съобщава Нова телевизия. По данни на властите тя е работила сравнително отскоро в транспортната компания.

Причините за катастрофата все още не са изяснени. Районният съд в Лейда е започнал разследване, което трябва да установи обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.