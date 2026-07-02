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8 души са загинали при нощните удари по Киев

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Разрушения в Киев. Снимката е илюстративна.

Осем са загиналите при масираната нощна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев, причинени са сериозни разрушения. Това предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитират информация, публикувана в Телеграм от ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко, съобщава БТА. Ранените са 56 души, включително две деца.

Ткаченко заяви, че Русия отново умишлено е обстрелвала жилищни квартали и е убила цивилни. По думите му столицата е силно пострадала, има много жертви, включително деца. Ситуацията остава силно динамична, добави той.

Руското министерство на отбраната от своя страна съобщи в Телеграм, че Москва е извършила масирана атака срещу Киев и други райони, използвайки дронове и далекобойни високоточни оръжия, изстрелвани от въздуха, сушата и морето.

Министерството допълни, че е ударило военни и енергийни обекти около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително Полтава и Днипропетровск. Неговата информация определя атаката като ответен удар за украинско нападение срещу гражданска инфраструктура.

Разрушения в Киев. Снимката е илюстративна.

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