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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23151454 www.24chasa.bg

САЩ одобриха продажбата на още 24 ракети „Хелфайър“ на Сингапур

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Ракети нанасят удари

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на допълнителни 24 ракети „Хелфайър" на Сингапур, заедно с друга свързана логистична и програмна поддръжка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Общо Сингапур е поръчал 67 ракети от този тип, заедно с резервни части, ремонтни услуги, помощно оборудване, обучение, както и инженерна и логистична поддръжка, на обща стойност 22,3 млн. долара, се казва в изявление на Държавния департамент. „Локхийд Мартин" е главният изпълнител на поръчката.

Ракетите въздух-земя „Хелфайър" могат да се използват срещу танкове. Държавният департамент заяви, че предложената продажба „няма да промени фундаментално военния баланс в региона".

В публикация на уебсайта си министерството на отбраната на Сингапур заяви, че ракетите ще бъдат поставени на хеликоптери на ВВС.

Ракети нанасят удари

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