Десетки загинали след проливните валежи в Кот д'Ивоар, Бенин и Гана

До серия от смъртоносни наводнения в няколко крайбрежни страни в Западна Африка, включително Кот д'Ивоар, Гана и Бенин, доведоха проливните валежи през последните седмици. Това предаде ДПА, позовавайки се на местните власти, съобщава БТА.

В Кот д'Ивоар 59 души са загинали от началото на дъждовния сезон през май, според говорителя на правителството. В съседна Гана 12 души са загинали при наводнения в началото на тази седмица, съобщиха местните власти. Дъждовете в понеделник наводниха големи части от столицата Акра и околностите ѝ. Наводнения са наблюдавани и в Бенин.

Очакват се още проливни валежи по крайбрежието на Западна Африка през следващите дни. Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси около 7,5 милиона души са изложени на риск от наводнения.

Дъждовният сезон в крайбрежните страни в Гвинейския залив обикновено продължава от април до август и от октомври до ноември. В страни от Сахел, като Мали и Сенегал, почти всички годишни валежи падат между юни и септември.