Център за анализи: Руските загуби нарастват рязко, докато Украйна разширява използването на дронове

Руските военни загуби в Украйна са нараснали през последните месеци, най-вече заради разширеното използване на бойни дронове. Това е изводът на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (ЦСМИ), цитиран от ДПА, а тя от БТА.

В публикуваният днес анализ се посочва, че Русия е понесла загуби от приблизително 1,4 милиона военнослужещи (включително убити, ранени или изчезнали) от началото на пълномащабното нашествие през февруари 2022 г., в сравнение с около 600 000 от украинска страна.

ЦСМИ оценява, че между 400 000 и 450 000 руски войници са били убити, в сравнение със 125 000 до 150 000 украински военни жертви. През януари мозъчният тръст беше оценил руските загинали на около 325 000.

Докладът посочва, че съотношението между руските и украинските загуби, което обикновено е варирало между 2:1 и 3:1 по време на войната, се е повишило до приблизително 8:1 през първата половина на 2026 г., тъй като Украйна е започнала да използва по-ефективно дронове.

Според ЦСМИ месечните военни загуби на Русия вече надвишават броя на новите попълнения в армията. Центърът за анализи заявява, че оценките му се основават на информация от военни, разузнавателни и правителствени източници в няколко държави.

Макар Центърът да се смята за надеждна изследователска организация, данните за жертвите не могат да бъдат независимо проверени, а се смята, че както Русия, така и Украйна занижават собствените си загуби и завишават тези на противника, отбелязва ДПА.

В доклада също така се посочва, че руската военна офанзива се е забавила. Според него руските сили не са успели да разширят територията под свой контрол през първата половина на 2026 г. за първи път от години и на някои места са отстъпили позиции на украинските сили. Напредъкът на Русия по над 1000-километровата фронтова линия също се е забавил.