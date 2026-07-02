"Политико": Евродепутатите ще защитят имунитета на Илхан Кючюк

Очаква се в четвъртък евродепутатите да гласуват против отнемането на имунитета на председателя на комисията по правни въпроси на Европейския парламент и евродепутата от фракцията Renew Илхан Кючюк. Това съобщават трима запознати с казуса.

Кючюк се разследва от страна на Европейската прокуратура (EPPO). Тя разполага с мрежа от европейски прокурори, включително и в България. Въпреки това прокурорът, ръководещ офиса на ЕППО в страната, е бил признат за виновен за „сериозно нарушение" от Надзорния съвет на ЕППО и в момента е отстранен от длъжност, като се очаква евентуално уволнение.

Позовавайки се на тези обстоятелства, депутатите от комисията по правни въпроси, която взема решения относно имунитета твърдят, че производството срещу Кючюк може да е политически мотивирано, като отбелязват, че той и партията му отдавна са мишена на политически опоненти в България.

Прокурорите твърдят, че Кючук е наел парламентарни асистенти, които са работили за националната партия в София, а не за него като член на ЕП, което е в нарушение на правилата на Парламента, според двама от информаторите.

Обвиненията са сходни с тези, които стоят в основата на делото срещу френския политик Марин льо Пен. Тя беше осъдена за злоупотреба със средства на Европейския парламент за наемане на асистенти, които според прокуратурата са работили за нейната партия, вместо да изпълняват парламентарни задължения.

Решението на комисията по правни въпроси трябва да бъде ратифицирано от пленарната зала през юли.

„Аз се оттеглих от всякакви обсъждания, засягащи този въпрос. Имам доверие в професионалната преценка на комисията и на Парламента, така че от уважение към текущите съдебни производства и към засегнатите институции нямам какво да добавя на този етап", заяви Кючук пред "Политико".

В предишни свои коментари по темата Кючук е отричал да е извършил нарушения.