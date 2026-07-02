Българин е задържан в Гърция за измами за над 690 хил. евро (Обнивена, снимки)

30-годишен българин е арестуван в Гърция по обвинение за участие в организирана престъпна група, извършила измами за над 690 хил. евро.

Властите публикуваха самоличността, снимките и данните на Силвестър Миндев, обвинен за участие в организирана престъпна група, извършвала телефонни измами в районите на Атика, Солун и България. Разкриването на самоличността е извършено по разпореждане на Прокуратурата на първоинстанционния съд в Пирея с цел подпомагане на разследването и установяване на евентуални нови жертви.

Срещу 30-годишния мъж е повдигнато обвинение за измама, извършена в съучастие и при продължавано престъпление, като причинените щети и незаконно придобитата облага надхвърлят 120 000 евро. Според гръцките власти обаче разследването е установило, че общата печалба на престъпната група възлиза на около 690 000 евро.

Според разследващите обвиняемият и негови съучастници се представяли по телефона за полицаи или представители на държавни институции. Чрез психологически натиск и измислени истории убеждавали жертвите, че техен близък е претърпял тежък инцидент или се нуждае спешно от пари, след което искали големи суми в брой и ценности.

В един от случаите измамниците убедили жена да постави пари и бижута в торба и да я остави до контейнер за отпадъци близо до дома си. Вместо това тя уведомила полицията, която организирала операция и задържала Силвестър Миндев в момента, когато вземал торбата. По данни на полицията той пристигнал на мястото с такси и поддържал постоянна телефонна връзка със свой съучастник.

Разследването сочи, че престъпната група е действала най-малко от април 2025 г. След всяка успешно извършена измама парите и ценностите били транспортирани извън Гърция чрез други членове на организацията, което придава международен характер на случая.

До момента Поддирекцията за разследване и разкриване на престъпления в Пирея е разкрила 29 случая на измами и изнудване в Атика и Солун, а разследването продължава, тъй като властите не изключват възможността да има още пострадали.

Гръцката полиция призовава гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема или разпознават обвиняемия, да се свържат с компетентните служби, като гарантира пълна анонимност и поверителност на подадената информация.