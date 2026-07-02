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Спасиха четирима българи, бедстващи с падълборд в Гърция

Тони Маскръчка

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Спасиха четирима българи, бедстващи с падълборд в Гърция. СНИМКА: Гръцка брегова охрана

Четирима бедстващи българи са били спасени от Гръцката брегова охрана. В следобедните часове в сряда пристанищната администрация на остров Лефкада е била уведомена, че четирима български граждани, каращи падълборд (SUP), са заседнали между плажовете „Агиос Никитас" и „Катизма" поради неблагоприятни метеорологични условия.

Патрулен кораб се е отправил на място, както и пътническо-туристическият кораб „Агиос Никитас" NL 357, който е локализирал и прибрал чужденците. Спасените са били транспортирани безопасно до пристанището на Агиос Никитас в добро здраве.

Спасиха четирима българи, бедстващи с падълборд в Гърция. СНИМКА: Гръцка брегова охрана

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