Опашки за климатици в Белгия, търговците не смогват да заредят

Бум на продажбите на климатици отчитат търговци в Белгия. Търсенето на средства за охлаждане надмина предлагането в последните дни, след като страната преживя рекордна гореща вълна и очаква следващите, съобщава БТА по информация на местни медии. Основните белгийски търговци на домакински електроуреди предвиждат скоро доставки на няколко камиона с охладителни системи, но се съмняват това да бъде достатъчно за задоволяване на нуждите на пазара.

В телевизионни репортажи граждани разказват, че в някои магазини се е стигнало до бутане и борба за малкото налични вентилатори, а клиентите са се редили на опашки още преди отварянето на търговските обекти с надеждата да успеят да купят нещо, с което да се разхладят. Според други свидетелства на белгийския пазар няма достатъчно предлагане на услугата за поставяне на климатици и се налага да се чака ред по няколко месеца.

Повечето от сградите в Белгия не са климатизирани, не само заради стария сграден фонд, но и заради обичайно прохладните летни температури. С горещите вълни в последните години белгийският климат се променя и температурите вече често преминават 30 градуса, отчитат местните синоптици.

В Нидерландия пък ръсят сол по пътищата, защото при големи горещини асфалтът е сериозно засегнат и може да се разтопи. Поради това много общини там използват сол за защита на пътната настилка.

"Тази гореща вълна е генерална репетиция. Предстоящите лета ще бъдат по-тежки", алармира в свое изявление регионалният директор на СЗО (Световната здравна организация) за Европа, д-р Ханс Хенри П. Клуге.

Досега има 1300 смъртни случая в Европа от горещините

Непоносимата гореща вълна, обхванала Западна Европа, вече върви на юг и на изток, а страните по пътя ѝ усещат последиците.