Готви ли се Вучич за премиер на Сърбия след изборите?

Управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) поиска президентът Александър Вучич да оглави листата й на следващите парламентарни избори и да се кандидатира за премиер, предаде БТА по информация на радио Белград.

„Бихме искали той да е водач на листата, да влезем заедно в тези избори. Виждаме го, ако нашата листа спечели изборите, ако това е решението на гражданите на Сърбия, като наш кандидат за министър-председател", казва председателят на СПП Милош Вучевич.

Изявлението на Вучевич идва след като на 27 юни Александър Вучич обяви на митинг на СПП, че до няколко седмици ще подаде оставка като президент.

Вучевич допълни, че СПП ще номинира "достоен кандидат и за поста на президент на Сърбия след оттеглянето на Вучич, добавяйки, че това трябва да е „човек, който може да спечели изборите".

„Дали е член на партия, безпартийна фигура, мъж или жена, не мога да ви кажа... Никой от нас няма право да прояви суета и тщеславие, за да пречи на пътя, който ни води към победа ", каза Вучевич.

Все още не е ясно дали Вучич ще върви по стъпките на Румен Радев, който след 9 г. в президентството, спечели парламентарните избори и вече е премиер.

Руският президент Владимир Путин също е сменял президентския с премиерския пост. Президент е от 7 май 2000 г. до 7 май 2008 г., а през 1999 – 2000 г. и 2008 – 2012 г. е министър-председател на Русия, а след това отново застава на върха на държавата.