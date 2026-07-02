Съдът на ЕС потвърди забрана за излъчване на руски пропаганден ТВ канал

Съдът на ЕС отново потвърди забрана за разпространение на телевизионния канал Ар Ти (RT, бившия Russia Today). Забраната беше въведена със санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна.

Тази забрана за разпространение на съдържание се прилага и по отношение на сайт в интернет със свободен достъп, независимо дали с това се преследва търговска цел, се посочва в съобщение на Европейския съд, предаде БТА.

Произнасянето на Съда на ЕС е по повод искане на германски съд. Там се води наказателно дело срещу трима администратори на сайт, разпространявал безплатно част от програмата на санкционирания заради руска пропаганда канал. Сайтът бил с безплатен достъп и се поддържал с дарения от негови ползватели.

"Операторите" в ЕС нямат право да разпространяват съдържанието на руския канал, пояснява Съдът на ЕС. Понятието "оператор" обхваща всяко лице, отговорно пряко или косвено за разпространението на забранено съдържание. Само това тълкуване позволява да се предотврати разпространението на пропагандата на Руската федерация и да се защитят общественият ред и сигурността на ЕС, допълва Европейският съд.

RT често се смята като средство за пропаганда на правителството на Русия и външната му политика и каналът е обвиняван в разпространение на дезинформация.