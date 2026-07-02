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Китай и ЕС ще проведат второто заседание на механизма за консултации по търговски и инвестиционни въпроси тази есен

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай и Европейският съюз ще проведат второто заседание на механизма за консултации по търговия и инвестиции през есента, съобщи на 2 юли говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун.

По думите му Китай е отправил покана към европейския комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович да посети страната и да участва в срещата.

Хъ Ядун отбеляза, че механизмът за консултации е нов постоянен формат за диалог между Китай и ЕС в областта на търговията и инвестициите, като страните са се договорили министерски срещи да се провеждат веднъж или два пъти годишно.

По време на първото заседание двете страни са постигнали съгласие за ново определение на двустранните икономически отношения – „стабилно и балансирано ключово търговско партньорство". Според китайската страна това ще съдейства за повишаване на доверието сред бизнеса и ще допринесе за по-голяма предвидимост и стабилност в икономическото развитие на Китай, Европейския съюз и света.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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