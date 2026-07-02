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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23152808 www.24chasa.bg

Китай откри 214 нови международни товарни авиолинии през 2025 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай е открил 214 нови международни товарни авиолинии през 2025 г., сочи публикуваният днес „Аналитичен доклад за новооткритите товарни въздушни линии през 2025 г." на Китайската федерация по логистика и снабдяване.

Според доклада товарните превози по въздух са отбелязали значителен ръст както по обем, така и по ефективност. Общото количество превозени товари и пощенски пратки от гражданската авиация е достигнало 10,2 млн. тона, което е с 13,3% повече спрямо предходната година. За първи път този показател надхвърля границата от 10 милиона тона.

Основен двигател на растежа са международните превози. Новооткритите 214 товарни авиолинии свързват Китай с държави на шестте континента, което според доклада отразява ускореното разширяване на международната въздушна логистична мрежа на страната.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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