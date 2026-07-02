Ключът към разбирането на най-голямата управляваща партия в света

От малка политическа организация с малко над 50 членове при създаването си до най-голямата управляваща партия в света с над 100 милиона членове днес – Китайската комунистическа партия извървява път, който бележи дълбоки промени както в историята на Китай, така и в световното развитие. Благодарение на нейната борба и управление Китай извоюва национално освобождение, държавна независимост и се превърна в една от водещите икономики чрез ускорена индустриализация, бърз икономически растеж и продължителна социална стабилност. През последните десетилетия Китай дава значителен принос към световния икономически растеж, а ролята на ККП продължава да бъде предмет на внимание в международен план.

През изминалия век няма друга управляваща сила в света като Китайската комунистическа партия, която да е постигнала подобни мащабни резултати в развитието на страната си и да е оказала толкова дълбоко влияние върху хода на световната история.

В речта си на тържественото събрание по случай 105-ата годишнина от създаването на Китайската комунистическа партия генералният секретар Си Дзинпин направи преглед и обобщение на пътя, извървян от китайския народ под ръководството на партията, както и на постигнатите значими успехи. Той призова членовете на ККП да продължат да създават постижения, достойни за епохата и народа.

„Държавата е народът, а народът е държавата". Китайската комунистическа партия винаги е отстоявала своята първоначална мисия да работи за щастието на китайския народ и за възраждането на китайската нация. Като най-голямата управляваща партия в света със значително глобално влияние, ККП ще продължи да насърчава модернизацията в китайски стил и да допринася с повече положителна енергия за мира и развитието в света.