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Колко калории има в храната вече ще знае всеки клиент на заведение в Турция

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Всеки клиент на заведение в Турция вече ще знае колко калории има във всяко ядене.

Колко калории има в храната вече ще знае всеки клиент на заведение в Турция. Това трябва да бъде посочено в менюто, както и продуктите и алергените, които всяко ядене съдържа, предаде БТА като цитира съобщение на Министерството за земеделието и горите в Турция. Мярката е задължителна от началото на юли за всички заведения, които са част от вериги. Останалите имат срок до края на 2026 г. да започнат да посочват съдържанието и до края на 2027 г. - калориите в храните.

Данните трябва да фигурират върху хартиеното меню, менютата на дигитален екран, както и тези, които са достъпни през QR код.

Въвеждането на мярката трябва да направи гражданите по-информирани за това, което консумират, и да им помогне при избора, който е свързан с личните им предпочитания или здравословно състояние.

От Министерството на земеделието посочват и телефони за подаване на сигнали при нарушения. В края на март 2026 г. турското министерство на земеделието и горите въведе нови правила, ограничаващи употребата на определени форми, дизайни и изображения, смятани за чувствителни, при опаковането на хранителни продукти и напитки, с цел подобряване на защитата на физическото, психическото и социалното развитие на подрастващите.

Наред с това заведенията бяха задължени да въведат менюта с QR код, чрез които да бъде ограничена спекулата в цените.

Всеки клиент на заведение в Турция вече ще знае колко калории има във всяко ядене.

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