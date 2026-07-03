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Българска изба спечели 10 медала на Concours Mondial de Bruxelles advertorial icon

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Осем от тях са златни - признание за качеството на вина от различни ценови категории

Една от най-старите български винарни – „Вила Ямбол“, спечели 10 медала на тазгодишното издание на престижния международен конкурс Concours Mondial de Bruxelles. Осем от отличията са златни – признание за качеството на вината, които избата произвежда в различни ценови категории.

Сред най-високо оценените е естествено пенливото вино от серията Vineyards Selection – най-високият клас на избата, създаван единствено от селектирани лозови масиви в екологично чисти микрорайони. Виното е произведено от сорт Шардоне по класическия метод за вторична ферментация в бутилка – технологията, използвана при най-престижните шампански вина във Франция.

Със златни медали бяха отличени още Vineyards Selection Розе, Vineyards Selection Тенево (бленд от Мерло, Каберне Фран и Пети Вердо)  и Vineyards Selection Тополица от сорта Сира. Именно реколта 2017 на Vineyards Selection Тенево преди няколко години беше определена за най-доброто червено вино на конкурса – едно от най-високите международни признания, печелени от българско вино.

Злато за едно от най-продаваните розета

Отличие получи и розето от серията Villa Yambol – най-продаваната серия на избата. Наградата е още едно доказателство, че високото качество не е запазено само за бутиковите вина, а може да бъде достъпно и за масовия потребител.

Три златни медала спечели серията KABILE, вдъхновена от древния тракийски град Кабиле, разположен само на няколко километра от винарната. Отличени бяха вината KABILE Мавруд и Каберне Совиньон, KABILE Мерло и Каберне Совиньон и KABILE  Резерва Мерло.

Над 7800 проби от целия свят

Тази година в Concours Mondial de Bruxelles участваха над 7800 вина от цял свят. Всички проби бяха оценявани на сляпа дегустация, а според регламента на конкурса медали получават едва около 30% от участниците. Оценките са поставени от 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави. През 2026 г. домакин на конкурса беше Армения.

Лозя по „Розата на ветровете”

„Вила Ямбол“ има над 100- годишна история. Днес работи с около 10 000 декара лозови масиви и повече от 15 български и международни винени сорта.

Особено място заемат лозята на бутиковата серия Vineyards Selection в районите Болярово, Тенево, Тополица и Карагеоргиево. Те са засадени по принципа на „Розата на ветровете“ – разположение, съобразено с въздушните течения и специфичния микроклимат, което подпомага естественото развитие на лозята.

В избата съчетават утвърдените винопроизводствени традиции със съвременни технологии и индивидуален подход към всяка реколта.

 

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