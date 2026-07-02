Дронове превръщат Тайван в "гнездо на оси"

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Дронове трябва да превърнат Тайван в "гнездо на оси". Страната трябва да изгради могъщи безпилотни сили, за да предотврати евентуален конфликт и да гарантира сигурността си, заяви американският дипломат номер едно на демократично управлявания остров Реймънд Грийн, цитиран от Ройтерс. По думите му островът трябва да буквално да бъде превърнат в „гнездо на оси" с помощта на дронове, допълни БТА.

Най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения – САЩ, силно подкрепят плана на правителството за осъвременяване на въоръжените сили и увеличаване на разходите за отбрана.

Тайван казва, че трябва да укрепи отбраната си на фона на нарастващата заплаха от Китай, който смята острова за своя територия.

Говорейки на форум за дронове в централния град Тайчунг, Грийн, директор на Американския институт в Тайван и фактически посланик на САЩ на острова, заяви, че дроновете представляват „възможност, която променя правилата на играта" в полза на укрепването на мира и сигурността в Тайван и региона като цяло.

„За щастие на Тайван, дроновете дават значително предимство на защитаващите се дори когато са изправени пред огромно числено превъзходство на противника", добави той, визирайки войната в Украйна.

„Нищо няма да предотврати евентуални конфликти по-ефективно от превръщането на Тайван в гнездо на оси с помощта на летящи, надводни и подводни дронове."

Макар тайванското правителство да е поставило като приоритет дроновете и други системи за водене на асиметрична война, през май доминираният от опозицията парламент одобри едва две трети от допълнителните разходи за отбрана в размер на 1,25 трилиона тайвански долара (40 млрд. щатски долара), поискани от президента Уилям Лай. Правителството задели средства само за американско оръжие.

Сега кабинетът предлага нов пакет от 210 млрд. тайвански долара (6,59 млрд. щатски долара) за окомплектоване на армията до края на 2031 г. с пълен набор от разузнавателни дронове, дронове за крайбрежни атаки и малки безпилотни надводни апарати.

Кметът на Тайчунг Лу Шиоуйен е заявил, че политическите сили в парламента трябва да „работят заедно" за поощряване на развитието на индустрията за производство на дронове.

„От Украйна до Иран – характерът на войните по света се промени заради дроновете и безпилотните апарати", каза Лу, която според мнозина в местните политически среди е много вероятен бъдещ кандидат за президент.

Град Тайчунг е един от центровете на тайванската индустрия за производство на дронове и е седалище на компании като „Тъндър тайгър" (Thunder Tiger) и държавната Корпорация за развитие на аерокосмическата индустрия (АИДК).

Вчера президентът Уилям Лай заяви, че островът спешно се нуждае от дронове.