Ватиканът отлъчи членовете на крайнодясно католическо братство. Свещениците и миряните, принадлежащи към отцепилото се и ръкоположило свои епископи без одобрението на папа Лъв XIV крайнодясно католическо течение, изпадат в разкол с Католическата църква и са отлъчени от нея, се казва в съобщение на Ватикана, предадено от Ройтерс.

В остро постановление Светата конгрегация за доктрината на вярата – върховният орган на Светия престол, който следи за чистотата на католическото учение – предупреди католиците по света, че действащото от Швейцария свещеническо братство „Свети Пий Х" вече извършва тайнствата по неканоничен начин, допъва БТА.

Според постановлението ултраконсервативната група, която отхвърля основни учения на Католическата църква, няма право да извършва валидни църковни бракове и изповед. Единствено папата може да разреши ръкополагането на нови епископи, за да бъде запазена приемствеността с дванадесетте апостоли на Иисус, смятани за първите свещеници и епископи.

Католическата църква разглежда неразрешеното ръкополагане на епископи за толкова тежко нарушение, че участниците в подобна церемония автоматично биват отлъчвани от Църквата, губят правото на общение с нея и не могат да пристъпват към тайнствата, докато не се покаят и не поискат прошка.

В постановлението се посочва, че двамата епископи, ръководили неразрешеното ръкополагане, извършено вчера в Швейцария, са били отлъчени, както и четиримата свещеници, които са били ръкоположени за епископи.

Ватиканът обаче стигна по-далеч от очакваното и обяви, че всички свещеници от свещеническото братство, както и всички католици, които „официално се присъединят" към него, се намират в състояние на разкол и са отлъчени от Църквата.

Разколът, или схизмата представлява тежко, официално разцепление в рамките на църковната общност.

Общността „Свети Пий Х" отрича основните решения на Втория ватикански събор, знаменателно събрание на католическите епископи през 60-те години, на което са приети редица църковни реформи и са предприети действия за подобряване на отношенията с евреите и другите християнски деноминации.

Съборът между другото разрешава месата да бъде служена на местния език, а не само на латински, както е дотогава. Общността на „Свети Пий Х" се противопоставя на това, аргументирайки се с желание да се запази тайнството и официалността на латинския обред.

Последователите на братството, известни още като льофевристи по името на неговия основател архиепископ Марсел Льофевр, твърдят, че то има 733 свещеници по света. Неговото ръководство, което отдавна е в обтегнати отношения с Ватикана, заявява, че е било необходимо да ръкоположи нови епископи, за да разполага с достатъчно висши духовници, които да ръководят общността.