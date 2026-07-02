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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23153188 www.24chasa.bg

Зеленски поиска от САЩ лиценз за производство на ракети "Пейтриът"

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от съюзниците на Украйна повече подкрепа за противовъздушната ѝ отбрана, както и лиценз от САЩ, който да позволи производство на ракети "Пейтриът", предаде БТА по информация на Франс прес.

"Разчитаме също така много на решение на Съединените щати относно лицензите за "Пейтриът" и други форми на сътрудничество. Това са мерките, които могат да спрат тази война и да предотвратят атаки като тази", написа Зеленски във Фейсбук след масираните руски удари по украинската столица, които причиниха смъртта на най‑малко 13 души и раниха 86.

Киев е понесъл през нощта най‑масираното нападение от руските сили от началото на нашествието през 2022 г., заяви кметът на града Виталий Кличко и обяви за 3 юли ден на траур в Киев в памет на жертвите.

Според Москва обаче ударите са били насочени срещу военни цели.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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