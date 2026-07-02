Германската прокуратура обвинява украинските власти, че са наредили саботажа на "Северен поток"

Германската прокуратура обвини украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите "Северен поток" малко след началото на руското нашествие в Украйна през 2022 г., предаде БТА по информация на Франс прес.

Само преди ден бе повдигнато обвинение срещу първия заподозрян. Смята се, че Серхий К., "и други военнослужещи са изготвили, по искане на украинските власти, план за унищожаване на газопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2", се казва в съобщение на прокуратурата. Твърди се, че заподозреният е ръководил и координирал нападението срещу съоръжението за пренос на природен газ от Русия до Германия. Според германската преса обвиняемият е бил арестуван в Италия миналото лято и екстрадиран в Германия през ноември. Той отрича участие в саботажа. Засега никой не е поел отговорност. Украйна също отрича роля в случая, който може да повлияе сериозно върху отношенията между Киев и Берлин.

Подводните газопроводи в Балтийско море станаха обект на нападение с експлозиви през септември 2022 г., а течовете бяха в датски и шведски води.