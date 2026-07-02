Двама души загинаха, а един пострада при пожар в германска болница.

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Двама души загинаха, а един е пострадал при пожар в болница в град Лудвигслуст в Северна Германия, предаде БТА по информация на ДПА. Двете жертви са били пациенти на лечебното заведение.

Рано тази сутрин полицията съобщи за 34 ранени, но властите в окръг Лудвигслуст-Пархим по-късно заявиха, че има само един пострадал, който е вдишал дим.

Говорителка на органите на реда уточни, че десетки хора първоначално са потърсили спешна медицинска помощ, но след прегледи било установено, че не са пострадали.

По предварителна информация пожарът е тръгнал от стаята на пациент. Представител на местните власти каза, че една от жертвите се е намирала в стаята, в която е избухнал пожарът, а другата – в съседна стая.

Пламъците обхванали покрива на болницата около 04:30 часа местно време (05:30 българско време) и пациенти и служители били евакуирани от сградата.

Говорителка на местните власти каза, че около 90 пожарникари са реагирали на сигнала и са успели да потушат огъня. На място са пристигнали и около 40 полицаи.

Работата в незасегнатите крила на сградата е възобновена. Петима пациенти са били прехвърлени в близки лечебни заведения.