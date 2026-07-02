Полша: Украйна отказва да достави обещаната технология за дронове

Украйна отказва да достави обещаната технология за дронове въпреки военната подкрепа от Полша и готовността на правителството да ѝ прехвърли изтребители МиГ-29. Това е заявил полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Полша е един от най-големите поддръжници на Украйна от началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 година. Тя ѝ предоставя военна помощ и е ключов логистичен център за западната помощ.

Отношенията между двете страни обаче периодично са положени на натиск от спорове по исторически въпроси и във връзка с вноса на селскостопански продукти.

Напрежението бе предизвикано от спор, който се разгорещи, след като Украйна кръсти военно подразделение на партизанско движение, обвинявано от Варшава в масови убийства на поляци през Втората световна война. Полският президент Карол Навроцки след това лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша.

Кошиняк-Камиш заяви днес, че обсъжданията за прехвърлянето на оставащите полски изтребители МиГ-29 на Киев в замяна за осигуряване на достъп до украинска технология за дронове продължават от месеци.

„Първоначално те се съгласиха на такова решение, но днес не изпълняват споразумението", каза Кошиняк-Камиш. „Ако Украйна вече може да продава дронове на Кувейт и да генерира приходи от това по време на война, тогава тя е в състояние да върне жеста на онези, които ѝ предоставят оборудването си и [...] споделят собствените си способности", добави той.

В отговор на въпрос защо Украйна не прави това Кошиняк-Камиш заяви, че Киев дава приоритет на историческите спорове с Полша поради вътрешнополитически причини.

„Смятам, че това се дължи на стратегията, която те са възприели сега – че коренящ се в историята конфликт укрепва имиджа на президента Зеленски", каза той. Кошиняк-Камиш добави, че този подход подхранва подкрепата за крайнодесните партии, които се опитват да се възползват от антиукраинските настроения.