Комисията по правни въпроси в ЕП отхвърли свалянето на имунитета на Илхан Кючюк

Комисията по правни въпроси в Европейския парламент е отхвърлила свалянето на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк. Той е избран с листата на ДПС и част от либералната група "Обнови Европа". Решението ще бъде гласувано на предстоящата пленарна сесия в Страсбург следващата седмица.

Европейската прокуратура поиска свалянето на имунитета на Кючюк в края на 2025 г. заради разследване в България, свързано с назначаването на парламентарни сътрудници, работили за партийна структура в София. Кючюк категорично отхвърли извършването на нарушения, но обяви, че няма намерение да се крие зад имунитета си. Колегите му от правната комисия обаче прецениха, че искането на Европейската прокуратура не е основателно, съобщи БНТ.

"Политико" припомни днес, че по времето, когато е поискан имунитетът на Кючюк - български представител в прокуратурата е Теодора Георгиева, която е призната за виновна в извършване на сериозно нарушение от надзорния орган на прокуратурата и в момента е временно отстранена от длъжност. Евродепутатите имат съмнения, че производството срещу Кючюк в България може да има политически мотиви.

Изданието прогнозира и че евродепутатите ще гласуват против отнемането на имунитета на председателя на комисията по правни въпроси на Европейския парламент