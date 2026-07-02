Медведев отива на погребението на Али Хаменей, очакват 20 млн. души

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев ще присъства на държавното погребение на бившия ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф също ще присъства, предаде БТА по информация на Ройтерс. Индийският заместник-министър на външните работи Пабитра Маргерита и губернаторът на щата Бихар Сайед Ата Хаснаин ще представляват Индия на държавното погребение.

Загиналият на 86-годишна възраст духовен водач, който бе яростен критик на САЩ, управляваше Иран в продължение на 36 години. Той беше убит в първия ден на американско-израелските въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.

За погребението на аятолах Али Хаменей ще пристигнат делегации от близо 30 държави, отбелязва ТАСС.

Погребалните церемонии ще започнат утре в Техеран. На 4 и 5 юли тялото на покойния аятолах ще бъде изложено за поклонение в Мосалата на Техеран (голям религиозно-обществен комплекс - бел. ТАСС). На 6 юли в иранската столица ще се състои траурно шествие по основните улици, след което тялото на върховния лидер ще бъде пренесено в главния религиозен център на Иран – град Кум, където на 7 юли ще се състоят траурни церемонии. Същинското погребение ще завърши с полагането на ковчега с тленните останки на аятолаха на 9 юли в родния му и свещен за мюсюлманите шиити град Машхад, в Североизточен Иран, отбелязва ТАСС.

Техеран обяви три неработни дни, а по предварителна информация 20 милиона души, ще присъстват на траурните церемонии.