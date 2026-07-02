Заличеното сдружение "Иван Михайлов" в Битоля към Мицкоски: Време е да кажете истината

Призив до премиера на Северна Македония Християн Мицкоски на гражданите на страната да бъде казана истината за заключенията на Европейския парламент за развитието на страната отправи заличеното от регистрите в Северна Македония сдружение Културен клуб „Иван Михайлов" в Битоля. В пост в официалната страница във фейсбук на клуба е публикувано откритото писмо до министър-председателя.

„Години наред управляващите в Скопие убеждават обществото, че българите в Република Северна Македония не съществуват, че вписването им в конституцията е „български диктат", че Договорът за добросъседство (приятелство и сътрудничество с България) е ненужен и че ЕС никога не е поставял подобни условия. Сега годишният доклад за напредъка страната на ЕП разбива тази пропаганда", се казва в обръщението.

В него се припомня, че ЕС ясно заявява, че българите в Северна Македония трябва да бъдат вписани в конституцията на страната като равноправна държавотворна общност, което „не е позиция на България, а официална позиция на Европейския парламент".

От сдружението определят като лицемерие представянето на Плана за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония, който властите в Северна Македония представят като изготвен с участието на експерти от ЕС и по европейски модел, „а именно ЕП констатира, че защитата на правата на общностите (в страната) остава недостатъчна и Северна Македония трябва да предприеме конкретни мерки за гарантиране на равноправието" на гражданите в страната.

„Това е признание за провала на политиките, които властите години наред представят като „успешни". Докладът (на ЕП) съдържа и други неудобни истини, които управляващите старателно премълчават. ЕП настоява незабавно да бъде възобновена работата на Съвместната мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония. Подчертава, че историческите факти трябва да се основават на автентични документи и научни доказателства, а не на политически митове. Осъжда унищожаването на исторически паметници и изразява съжаление за унищожаването и фалшифицирането на български надписи. ЕП настоява и за пълното изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония, както и на всички негови протоколи...", се посочва в съобщението.

"Резолюцията съдържа и един изключително важен призив, архивите на югославските тайни служби УДБА и КОС да бъдат отворени както в Северна Македония, така и в Сърбия. Това е признание, че без разкриване на истината за репресиите, политическите преследвания и механизмите на югославския комунистически режим, не може да има истинска демокрация и върховенство на закона", се казва в обръщението.

В него се определя като парадокс това, че „когато им е удобно" управляващите в Северна Македония се позовават на „европейски експерти", но отхвърлят официалните заключения на Европейския парламент, "когато те не съвпадат с вътрешнополитическата им пропаганда".

„Колкото по-дълго властите в Скопие отказват да приемат тази истина, толкова повече отдалечават страната от Европейския съюз и толкова по-тежки ще бъдат последиците за всички нейни граждани, включително и за македонските българи, които продължават да бъдат лишавани от пълноценно равноправие в собствената си държава", се казва в призива.