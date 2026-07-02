Над 1,17 млн. имигранти в Испания са кандидатствали за масова легализация

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Над 1,17 млн. имигранти в Испания са кандидатствали по програма за масова легализация на правителството. Подадените заявления за участие са 1 174 000, предаде БТА по информация на агенция ЕФЕ.

Над половината от молбите са приети за обработка и включват възможност за получаване на временно разрешение за пребиваване и работа в Испания.

Срокът за кандидатстване беше удължен от 16 април до 30 юни след настояване на социални организации и политически партии. Според тях първоначалният период е бил твърде кратък заради административните и бюрократичните пречки.

Мярката беше одобрена от правителството с постановление. Инициативата беше подкрепена чрез подписка с над 600 000 подписа на граждани. Първоначално мярката беше внесена в Конгреса, но беше блокирана в долната камара заради липса на парламентарно съгласие.

Първоначалните очаквания бяха най-малко половин милион души да се възползват от програмата, но реалният брой на заявленията значително надхвърли прогнозите.

За да кандидатстват, лицата трябваше да са живели в Испания преди 1 януари или да са подали молба за убежище преди тази дата. Необходимо е да докажат най-малко пет последователни месеца престой на испанска земя към момента на кандидатстване и да нямат криминално досие.

Сред изискуемите документи са доказателства за продължителността на престоя в Испания, свидетелство за съдимост и в някои случаи доклад за уязвимост, издаден от неправителствена организация, акредитирана от правителството като сътрудник по миграционните въпроси.

Мярката беше приветствана от леви партии, неправителствени организации като "Каритас" и синдикати. Срещу нея се обявиха десни политически сили като консервативната Народна партия (PP) и крайнодясната "Вокс".